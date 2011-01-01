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→ Как потратить три минуты на макияж

К чему чаще всего приводит быстрый макияж? К скомканной туши, помаде, выходящей за контуры губ, неравномерным покрытием тона. Но как утверждают визажисты, современные женщины даже на скорую руку могут выполнить быстрый мейкап. Самое главное - это запастись подходящей косметикой. Итак, когда в запасе буквально пара минут, что нужно сделать, чтобы весь день выглядеть красиво?
Важен индивидуальный подход, поэтому заранее продумайте, что именно вам идет, на чем делается акцент, а от чего лучше отвлечь внимание окружающих. Подготовьте набор, который будет всегда под рукой. В нем разместите все необходимое для макияжа на скорую руку. В базовый набор включите тени, тональную основу, карандаш для бровей, век или губ и блеск. Это все поможет создать макияж за считанное время.
Тон лучше наносить подушечками пальцев, чтобы не искать подходящие кисти, и не терять время. К тому же, это способ пройтись по всем местам на лице, даже труднодоступным.
Остановите выбор на всех средствах, не вызывающих затруднений при нанесении. Визажисты тратят много времени на нанесение сложных стрелок, контуринг, наращивание ресниц. Быстрый макияж этого не предусматривает.
Выбор кремовых текстур, в таком виде должны быть пудра, тональная основа и тени, чтобы их легко было наносить, без переживаний.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:58

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