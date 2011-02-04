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→ Причины сделать пластику век

Те, кто не может решиться сделать блефаропластику, не знают о ее возможностях. Данная операция позволяет решить целый ряд проблем. Благодаря инновационным методикам современной эстетической медицины появляются новые возможности в блефаропластике. Теперь не только пластические хирурги, но и врачи считают, что пластика век несет пользу. Как утверждают специалисты, пациентов приводят на пластику век следующие причины:
1. Мигрень. Из-за постоянных головных болей, вследствие чего появляются негативные реакции на яркий источник света, звука, прочих внешних факторов, может быть использована пластика век. Процедура помогает высвободить нерв, что снижает болевой синдром.
2. Омоложение лица визуально. Именно блефаропластика является тем надежным способом, который природно меняет разрез и форму глаз, что способствует визуальному омоложению лица. При проведении верхней блефаропластики взгляд становится более открытым, так как обычно при этой операции устраняется нависающее верхнее веко. Нижняя блефаропластика популярна среди пациентов от 35 лет. Посредством ее устраняются мешки под глазами и отечность, которые не маскируются косметикой.
3. Устойчивый результат. Блефаропластика позволяет скорректировать форму глаз и разрез на всю жизнь. Если не нравится с детства разрез глаз и это является проблемой, решить ее достаточно быстро. Результат сохраняется на всю жизнь. От морщинок вокруг глаз избавят лазерные технологии.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:20

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