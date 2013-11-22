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→ Что делать с раздражением после бритья в интимной зоне

Всем хочется выглядеть привлекательно, оставаться уверенной в собственной привлекательности в любое время дня и ночи. Раздражения в интимной зоне появляются вследствие бритья или другого способа избавления от волос. Проявляется раздражение в виде прыщей. Что нужно сделать, чтобы от них избавиться в такой деликатной зоне?
Бритье в интимной зоне не всегда проводится правильно, что потом и "выливается" в проблему - врастание волосков. Проявляется не только прыщиками, но также зудом, покраснениями. Во избежание таких негативных проявлений, нужно понять, как правильно избавляться от нежелательной растительности в зоне бикини.
Самое первое, что необходимо - выбор средства для бритья. На сегодняшний день предлагаются пенки, гели, кремы для бритья в области бикини. Нельзя пользоваться мылом или использовать лезвие для сухой кожи. Это как минимум приведет к раздражениям, так как в ранки попадает инфекция. Не нужно пользоваться мужскими средствами.
Выбирают правильный станок. В этом случае можно воспользоваться как раз мужскими станками, так как они более острые и маневренные. Женские одноразовые бритвы подходят для депиляции волос на ногах.
На бритвенном станке не стоит экономить. Быстро затупливающееся лезвие приводит к тому, что на нем размножаются бактерии, бритва становится тупой и обрывает волоски, а не срезает их. Качественные лезвия можно использовать до 5 раз.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:52

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