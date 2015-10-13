→ Какой шампунь выбрать для здоровья и красоты волос

Шампунь является важной составляющей при организации ухода за волосами. Грамотно подобранный шампунь залог красивых и здоровых волос. Самое главное - это безошибочно определить состояние своих волос и кожи головы, так как шампунь для сухой, жирной или чувствительной кожи головы имеет разный состав.

Для сухой головы характерны зуд, стянутость, шелушение. Эти симптомы обычно являются следствием неправильного ухода. Если сухость появилась внезапно, причиняя дискомфорт, следует сразу обратиться к специалисту трихологу. В этом случае подходит шампунь с кислотностью от 4,0 до 5,5 pH, с содержанием увлажняющего комплекса. Для этой цели подойдут шампуни с маслами, керамидами, лавандой. Их можно применять каждый день, чтобы восстановить водный баланс в тканях кожи головы.

Жирная кожа это следствие генетической предрасположенности. Корни быстро жирнеют, в целом прическа не держит объем, в этом случае приходится бороться с помощью очищающих продуктов, с кислотностью от 5,5 до 7 pH. Компоненты, входящие в шампунь должны подсушивать кожу.

Чувствительная кожа головы переносит только мягкий шампунь без отдушек и ароматизаторов. Чаще всего аптечная косметика отлично подходит.