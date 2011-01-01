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→ Липосакция спины, что возможно сделать

Ровная осанка и прямая спина - это признаки красоты, здоровья и молодости. К сожалению, мало кому известно, что спина в определенной степени проблемная зона. Стремясь за стройными ногами и отсутствием животика, спина становится непривлекательной, накапливая массивные жировые отложения. Иногда если платье смотрится некрасиво, выпирает животик, женщины склонны думать о том, что это они поправились, но на самом деле проблема кроется в спине, которая деформируется со временем, если не обращать на нее должного внимания. В спине кроме того, откладывается жир, из-за чего она выглядит грузной.

Причины, отложения жира на спине:

- наследственные факторы;
- соответствующее телосложение;
- нарушения обмена веществ в организме;
- период менопаузы у женщин;
- отсутствие достаточного движения в жизни;
- постоянная работа за компьютером.

В каких зонах спины может быть проведена липосакция?

На спине может быть проведена липосакция следующих частей:
- лопатки;
- бока;
- подмышечные впадины;
- зона седьмого шейного позвонка;
- область над крестцом.
Эффективна липосакция при незначительных отложениях жира. Успех процедуры зависит от состояния тканей и мышечной массы спины. Липосакцию специалисты могут проводить как для всей спины, так и отдельных ее зон.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:54

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