→ Липосакция спины, что возможно сделать

Ровная осанка и прямая спина - это признаки красоты, здоровья и молодости. К сожалению, мало кому известно, что спина в определенной степени проблемная зона. Стремясь за стройными ногами и отсутствием животика, спина становится непривлекательной, накапливая массивные жировые отложения. Иногда если платье смотрится некрасиво, выпирает животик, женщины склонны думать о том, что это они поправились, но на самом деле проблема кроется в спине, которая деформируется со временем, если не обращать на нее должного внимания. В спине кроме того, откладывается жир, из-за чего она выглядит грузной.

Причины, отложения жира на спине:

- наследственные факторы;

- соответствующее телосложение;

- нарушения обмена веществ в организме;

- период менопаузы у женщин;

- отсутствие достаточного движения в жизни;

- постоянная работа за компьютером.

В каких зонах спины может быть проведена липосакция?

На спине может быть проведена липосакция следующих частей:

- лопатки;

- бока;

- подмышечные впадины;

- зона седьмого шейного позвонка;

- область над крестцом.

Эффективна липосакция при незначительных отложениях жира. Успех процедуры зависит от состояния тканей и мышечной массы спины. Липосакцию специалисты могут проводить как для всей спины, так и отдельных ее зон.