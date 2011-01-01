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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Dior представляет новую коллекцию губных помад в виде твердого лака
Dior Addict - это губная помада, которая известна многим бьютиголикам еще с 2001 года. Новинкой 2017 стала новинка от Dior - Addict Lacquer Stick, дающие глянцевую поверхность губ, ложась на коже тонким слоем, что совсем не вызывает ощущения тяжести. Не смотря на то, что у лака невесомая текстура, он содержит стойкий и яркий пигмент, который отражается на яркости цвета.
Креативным директором бренда Филипсом была создана своя собственная цветовая палитра, в которую вошли следующие направления: классика, неон, пастель, неонюд. К пастельным относятся помады, содержащие розовые оттенки, лаванду, персик. К неоновым оттенкам относятся фуксия, розовый кислотный цвет, Классика представлена всеми оттенками красного. Неонюд - это шоколад - от молочного до черного.
Новая коллекция была представлена Дженнифер Лоуренс - голливудской актрисой.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:24

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