→ Какие этой весной представлены "съедобные" ароматы?

В тренде отмечаются ароматы тропических фруктов, коричневого сахара и кислых ягод. Так, в новых ароматах преобладают персик, маракуйя, мандарин. Такое ощущение, что парфюмеры решили создать атмосферу фруктового сада. Так, покоряет звучание малины и маракуйи в Escada Fiesta Carioca, лимона и красной смородины - Jil Sander Arty Pink.

Есть и такие ароматы, в которых звучат ореховые нотки, например это Giorgio Armani, Gucci, в их парфюмерии звучит сладкое минадльное молочко, ягоды и коричневый сахар.

Многие девушки с удовольствием носят сладкие клубничные и малиновые запахи. Предлагаются также нашему вниманию кондитерские ароматы: ванильного пирожного, шоколада, кофе, корицы, какао, выпечки: тирамису, шарлотки, штруделя, песочного печенья. Французский бренд Hermes выпустил аромат свежеиспеченного бисквита.

Казалось бы, в наш век уже никого не удивишь, но благоухание пирогом или тортом - это что-то новенькое и без сомнения - интересное!