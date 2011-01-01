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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Какие этой весной представлены "съедобные" ароматы?

В тренде отмечаются ароматы тропических фруктов, коричневого сахара и кислых ягод. Так, в новых ароматах преобладают персик, маракуйя, мандарин. Такое ощущение, что парфюмеры решили создать атмосферу фруктового сада. Так, покоряет звучание малины и маракуйи в Escada Fiesta Carioca, лимона и красной смородины - Jil Sander Arty Pink.
Есть и такие ароматы, в которых звучат ореховые нотки, например это Giorgio Armani, Gucci, в их парфюмерии звучит сладкое минадльное молочко, ягоды и коричневый сахар.
Многие девушки с удовольствием носят сладкие клубничные и малиновые запахи. Предлагаются также нашему вниманию кондитерские ароматы: ванильного пирожного, шоколада, кофе, корицы, какао, выпечки: тирамису, шарлотки, штруделя, песочного печенья. Французский бренд Hermes выпустил аромат свежеиспеченного бисквита.
Казалось бы, в наш век уже никого не удивишь, но благоухание пирогом или тортом - это что-то новенькое и без сомнения - интересное!

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:30

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