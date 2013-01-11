→ Лечение наркомании: основные проблемы

Наркомания - серьёзное заболевание, которое характеризуется нарастанием симптомов. Если говорить более простым языком, у человека вырабатывается привычка, перетекающая в зависимость от употребления наркотических, седативных веществ, алкоголя, галлюциногенных веществ. Все они изменяют психологическое состояние и дарят ощущение комфорта.
Почему человек становится наркоманом?О психологии тяжелых наркологических больных написано достаточно - причин, почему человек начинает употреблять вещества, много. Это может быть скука, желание сбежать в свой мир, болезнь Действие наркотических веществ в первую очередь это изменение личности и межличностных отношений, желание изменить нынешнюю ситуацию в жизни.
Какие причины приводят к развитию наркотической зависимости?Любое лечение наркомании не обходиться без того, чтобы выявить корень проблемы. Этот шаг в большинстве случаев позволит избежать рецидива. Социум, психология и физиология - основные факторы, влияющие на развитие наркомании:
1. К психологическим подоплекам относят непонимание в семье, депрессия, скука, протест, желание добиться творческих успехов, сбежать от опеки своей семьи. Деформация моральных ценностей, отсутствие внутреннего стержня, подверженность чужому влиянию - это далеко не полный список факторов. Почти любой толчок, выводящий из равновесия, особенно в подростковом возрасте, способен привести к употреблению наркотиков. Особенно, если подросток очень мало знает о разрушительном влиянии наркотиков на организм человека.
2. Социальные причины зависит от внешнего влияния - героиновая зависимость как модный атрибут, желание следовать заповеди "живи красиво - умри молодым", отсутствие послешкольных занятий и т.д.
3. Физиологические причины обусловлены болью, которая не может пройти без употребления обезболивающих веществ (травма, регулярная головная боль), а также восполнением недостатка серотонина и дофамина, возникающий при депрессии. Это самые популярные причины развития зависимости, но существует множество других физиологических факторов.
Действует ли принудительное лечение?Вопрос, интересующих многих родных - можно ли принудительно заставить отказаться человека от своей зависимости? Определяющий момент в лечении больного - он сам должен этого захотеть. Отправить принудительно на лечение вполне возможно, однако, если человек не осознает свои проблемы, и не сделает шаг навстречу лечению, не проявит силу воли, то рано или поздно снова вернется в свою пучину.
Да, есть эффективные препараты, но они дают лишь временный эффект - по прошествии некоторого времени после курса зависимый снова останется один на один со своей проблемой.