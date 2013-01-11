→ Лечение наркомании: основные проблемы

Наркомания - серьёзное заболевание, которое характеризуется нарастанием симптомов. Если говорить более простым языком, у человека вырабатывается привычка, перетекающая в зависимость от употребления наркотических, седативных веществ, алкоголя, галлюциногенных веществ. Все они изменяют психологическое состояние и дарят ощущение комфорта.

Почему человек становится наркоманом?

Какие причины приводят к развитию наркотической зависимости?

Действует ли принудительное лечение?