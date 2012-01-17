→ Мебель от фабрики "Основа-М"

Основной ассортимент фабрики - это офисная мебель, представленная следующими видами:
- кабинет руководителя;
- офисная мебель, за которой размещаются сотрудники офиса;
- офисная мебель, где хранится верхняя одежда сотрудников и посетителей;
- столы в переговорные комнаты;
- шкафы для хранения документов;
- стойки ресепшн;
- мебель, предназначенная для call-центра.
Обстановка в современных офисах требует не только наличия удобных и вместительных рабочих мест, но также удобных компьютерных столов, стеллажей для размещения на них документации. Современный покупатель заинтересован в мебели не такой как у всех, а хочется, чтобы офис отличался от других подобных помещений и для этого поступают заказы на разработку дизайнерских решений, индивидуальным заказам.
Почему многие выбирают офисную мебель от производителя1. Заказ осуществляется напрямую производителю.
2. Профессиональная консультация практика, который непосредственно занимается изготовлением.
3. Получение прямой гарантии.
4. Возможность заказать мебель по своим размерам.
5. Существенно сокращаются сроки, так как напрямую связаны продавец и покупатель.
6. Покупатель сам может выбрать материал изготовления.