→ Мебель от фабрики "Основа-М"

Основной ассортимент фабрики - это офисная мебель, представленная следующими видами:

Как говорится в известной поговорке "встречают по одежке - провожают по уму". К теме приобретения мебели в дом или офис данное утверждение весьма актуально. Современный дом или офис невозможно представить без мебели. Именно мебель является не только средством для хранения вещей, но и для грамотной организации пространства, а кроме этого, мебель служит важной эстетической составляющей помещения, ведь благодаря ей в нем становится уютно и комфортно находиться. На сегодняшний день предлагаются новые модели мебели как для дома, так и офиса, которые поражают эргономичностью, дизайном и используемыми материалами. При максимальной автоматизации всех выполняемых на мебельной фабрике процессов и высокому контролю качества, на выходе получается продукция, которая составляет серьезную конкуренцию. Убедиться в том, что отечественная мебель ничуть не хуже зарубежной можно, зайдя на сайт фабрики "Основа-М" . На рынке данный производитель уже около 20 лет, а это говорит о многом.

- кабинет руководителя;

- офисная мебель, за которой размещаются сотрудники офиса;

- офисная мебель, где хранится верхняя одежда сотрудников и посетителей;

- столы в переговорные комнаты;

- шкафы для хранения документов;

- стойки ресепшн;

- мебель, предназначенная для call-центра.



Обстановка в современных офисах требует не только наличия удобных и вместительных рабочих мест, но также удобных компьютерных столов, стеллажей для размещения на них документации. Современный покупатель заинтересован в мебели не такой как у всех, а хочется, чтобы офис отличался от других подобных помещений и для этого поступают заказы на разработку дизайнерских решений, индивидуальным заказам.

Почему многие выбирают офисную мебель от производителя

1. Заказ осуществляется напрямую производителю.2. Профессиональная консультация практика, который непосредственно занимается изготовлением.3. Получение прямой гарантии.4. Возможность заказать мебель по своим размерам.5. Существенно сокращаются сроки, так как напрямую связаны продавец и покупатель.6. Покупатель сам может выбрать материал изготовления.