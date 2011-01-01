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→ Средства для лица, прогоняющие серость

Далеко не у каждого после зимнего периода  цветущий вид и на лице здоровый румянец. Но нам ничего не мешает выглядеть привлекательно, а для этого можно немного симулировать отдохнувший вид. Самыми главными помощниками в этом не простом деле станут тонирующие средства и иллюминаторы.
Не так давно на рынок вышла новинка - крем Glow - от Erborian - главная надежда многих девушек, которые узнали о его существовании. Он наносится под базу и может применяться в качестве деликатного иллюминатора. Соприкасаясь с кожей крем тает и приобретает прозрачность, кожа выглядит при этом свежей и сияющей. В состав входят перламутровые частицы, которые выравнивают тон, и обеспечивают на лице мягкие блики. Входящий в состав крема экстракт лакриции помогает коже выглядеть ухоженной в течение всего дня.
Гель бренда Givenchy применим не только для лица, но и для всего тела. В это время он придаст свежести за счет входящего в состав шиммера, а летом гель подойдет для того, чтобы выделить ключицы или подчеркнуть стройность за счет накачанного пресса.
Крем Chanel - Hydra Beauty дарит коже необходимое увлажнение, защиту от свободных радикалов. Уставшая после зимы кожа отблагодарит вас ухоженным видом, так как она будет обеспечена достаточным увлажнением.
Для тех, кому хочется уже прямо сейчас выглядеть эффектно, подойдет пигментное средство Sisley Phyto Touch с экстрактами, которые помогают создать иллюзию, что выв недавно вернулись из отпуска.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 10:50

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