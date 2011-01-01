→ Знакомство с блефаропластикой

В определенном возрасте многие женщины сталкиваются с неприятной проблемой - морщины. Кожа на лице теряет былую упругость, ее цвет становится все тусклее, веки непривычно свисают, а под глазами «красуются» постоянные мешки. Появляются эти неприятные особенности уже в 35-40 лет, следует отметить, что мужчин заботит эта проблема не меньше женщин. Цены на подтяжку век значительно варьируются. Разные клиники предлагают разные комплексы процедур по абсолютно разным ценам.

Большие требования чреваты длительными поисками

Опыт работы с несколькими клиниками и многими мастерами был не всегда положительным, следовательно, количество вновь посещаемых медицинских центров увеличивалось. Отношение, с которым специалисты принимаются за свою работу, заметно отличается. Согласитесь, весьма приятно обратиться за консультацией к приветливому, внимательному и квалифицированному специалисту, который терпеливо объяснит: в чем разница между процедурами и почему вам подходит именно эта процедура, зачастую эти вопросы беспокоят всех обратившихся за помощью. Такой специалист однажды встретил меня в центре Медсити. Этот центр мне рекомендовала одна знакомая, отличающаяся крайней бережливостью. Этот факт меня очень насторожил, бюджетные услуги часто оказывают не самые лучшие профессионалы. По сложившимся стереотипам мы с детства знаем, что все самое лучшее не может стоить дешево. Но любопытство взяло верх, и я отправилась в этот центр.

Принципиально новый подход к работе.

MedCity – это медицинское учреждение нового столетия. Интересный и современный дизайн – первое, что бросается в глаза, приветливые девушки встречают вас с неподдельной улыбкой, никаких очередей, обслуживание на самом высшем уровне, косметологи – опытные профессионалы своего дела, и что самое приятное – адекватные цены.

Молодой врач-косметолог провела консультацию, узнала о проблемах, о проведенных процедурах для их решения. После чего мне была предложена полная диагностика, для выявления причин существующих проблем. Как оказалось, причины могут быть самые разные: от серьезных гормональных нарушений в организме до неправильного косметического ухода за проблемным участком. Диагностика показала, что мне требуется лазерная блефаропластика.

Новый метод коррекции век опробован.

О подтяжке век я слышала довольно часто, но пугали цены и возможные болевые ощущения. Кожа вокруг глаз достаточно нежная, мне сложно было представить, каким образом ее могут натянуть максимально безболезненно. Оказалось все предельно просто, процедура не занимает длительного времени, никаких болезненных ощущений, даже с моим болевым порогом. Денег осталось еще на пару дополнительных процедур, о которых раньше могла только мечтать.

Автор: Марина Волкова