→ Избавляемся от возрастных изменений кожи

Морщины - это не единственный признак старения. Недавно были проведены исследования, в ходе которых Венскими и Геттингенскими учеными было обнаружено, что на биологический возраст указывают также пигментные пятна и изменения цвета кожи. Как было выяснено, ровный тон кожи - удел молодых и здоровых людей. Но косметологи утверждают, что вернуть молодость никогда не поздно.

Для того, чтобы поменять тон кожи за 3 месяца, нужно подпитывать себя полезными витаминами и питательными элементами изнутри, укреплять фактор защиты организма путем употребления свежих овощей, фруктов, зелени, богатой антиоксидантами, витаминами А, Е, С.

Для того, чтобы результат был заметен уже через месяц, в рационе должно быть достаточно витамина С. Именно он служит на страже здорового покрова, обеспечивает равномерность и яркость тона кожи.

За три месяца можно сократить морщины до минимума. Для этого нужно применять кремы и стимулирующие выработку коллагена продукты. Если морщины уже глубокие, то кремы уже не смогут в достаточной степени заполнить заломы. Только регулярный уход помогает не допустить появление морщин еще долгое время. Но если все-таки морщины глубокие, спасти ситуацию помогут уколы ботокса или диспорта, которые помогают снизить двигательную активность мышц.

Многих волнует вопрос, как замаскировать морщины за несколько минут? Пользоваться для этой цели тональными средствами нельзя. Самое лучшее решение - применение профессиональных филлеров, которые заполнят морщинки и тем самым выровняют поверхность кожи.