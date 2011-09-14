Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Избавляемся от возрастных изменений кожи

Морщины - это не единственный признак старения. Недавно были проведены исследования, в ходе которых Венскими и Геттингенскими учеными было обнаружено, что на биологический возраст указывают также пигментные пятна и изменения цвета кожи. Как было выяснено, ровный тон кожи - удел молодых и здоровых людей. Но косметологи утверждают, что вернуть молодость никогда не поздно.
Для того, чтобы поменять тон кожи за 3 месяца, нужно подпитывать себя полезными витаминами и питательными элементами изнутри, укреплять фактор защиты организма путем употребления свежих овощей, фруктов, зелени, богатой антиоксидантами, витаминами А, Е, С.
Для того, чтобы результат был заметен уже через месяц, в рационе должно быть достаточно витамина С. Именно он служит на страже здорового покрова, обеспечивает равномерность и яркость тона кожи.
За три месяца можно сократить морщины до минимума. Для этого нужно применять кремы и стимулирующие выработку коллагена продукты. Если морщины уже глубокие, то кремы уже не смогут в достаточной степени заполнить заломы. Только регулярный уход помогает не допустить появление морщин еще долгое время. Но если все-таки морщины глубокие, спасти ситуацию помогут уколы ботокса или диспорта, которые помогают снизить двигательную активность мышц.
Многих волнует вопрос, как замаскировать морщины за несколько минут? Пользоваться для этой цели тональными средствами нельзя. Самое лучшее решение - применение профессиональных филлеров, которые заполнят морщинки и тем самым выровняют поверхность кожи.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:17

Новости медицины по теме:

  • Лазерное омоложение
  • Ухаживаем за кожей любого возраста
  • Морщины на лбу убираем не выходя из дома
  • Контурная пластика
  • Anti-age процедуры для здоровья и красоты шеи

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия