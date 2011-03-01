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→ Салонные процедуры, направленные на восстановление волос
Какие салонные процедуры по уходу за волосами самые популярные? Те времена, когда в парикмахерских предлагались лишб стрижка и окрашивание волос, уходят в прошлое, на смену приходят комплексные услуги по уходу за волосами. Пришло время здоровых и ухоженных волос. В тренде у модных салонов следующие профессиональные процедуры, после которых вы не узнаете свои волосы.
1. Ламинирование волос. Это процедура, которая проводится для того, чтобы заполнить "пустоты" волоса. Для ламинирования наносят состав, преобразующийся в защитную пленку, она запечатывает волосы, уберегая их от вредного внешнего воздействия.
2. Глоссинг. Эта процедура заключается в комплексном восстановлении волос любого типа. Локоны приобретают чарующий блеск, они более прочные, не ломкие, у процедуры нет противопоказаний.
3. Молекулярный коктейль. Эта услуга является экспресс-процедурой, которая выполняется с помощью активного коонцентрата направленного действия, в зависимости от того, какая есть у клиентки проблема с волосами. Уставшие волосы, без должного жизненного блеска, объема, восстановит моелкулярный концентрат с протеинами.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:53

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