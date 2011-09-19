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→ Возможностей ботокса гораздо больше, чем мы могли представить

Встать на тропу войны со старостью и выиграть этот неравный бой кажется на грани фантастики. Однако, вот уже 20 лет косметологи и эстетические хирурги всего мира сражаются за молодость и красоту тела, поддерживая победу за победой. Самым главным оружием в этой схватке выступает ботокс. Но насколько безопасны для организма инъекции ботокса?
Известно, что морщины бывают нескольких типов: возникают из-за разрушения коллагена и такие морщины не поддаются исправлением ботокса, и морщины, возникающие из-за спазма мышц лица. В последнем случае складки кожи появляются на месте сокращения мышц и для таких случаях ботулотоксин подходит идеально, ведь стоит мышцам расслабиться, как кожа разглаживается. Основной задачей ботокса является именно расслабление мышцы.

Что поддается исправлению с помощью ботокса?

1. Неглубокая сеточка морщинок. В данном случае ботокс колют применяя различные техники: внутримышечно и внутрикожно. Например, мезококтейли способны устранить сеточку морщинок: на губой, в уголках глаз, дряблость кожи, морщины в области декольте.
2. Глаза небольшого размера. Ботокс помогает так сказать "распахнуть взгляд". В эстетической медицине манипуляция называется расширением глазной щели. Дело в том, что при улыбке многие сильно прищуривают глаза, отчего появляются гусиные лапки. Избавляясь от них и возможности сокращать мышцы в этой зоне лица, глаза визуально выглядят больше и привлекательнее.
3. Тонкие губы. Если женщина задумалась об увеличении губ, но не решается на кардинальную процедуру, так сказать "примерить пухлые губки" можно инъекциями ботокса. Путем обкалывания контура, они немного выворачиваются. Эффект длится до трех месяцев.
4. Морщины, образовавшиеся на шее. Ботокс справляется с кольцами Венеры - горизонтальными морщинами на шее.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:31

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