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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как без филлеров и инъекций можно улучшить форму губ?

Привлекательная часть женского лица - губы, со временем может потерять былой объем, четкий контур и у некоторых женщин губы настолько сильно становятся узкими, что выглядят, как тонкая черта. Но сделать губы опять красивыми, не используя дорогостоящие процедуры вроде инъекций филлерами и косметики, вполне реально.
Следует понять, почему губы со временем становятся тоньше. Это происходит из-за излишнего напряжения круговой мышцы, расположенной в области рта и чаще всего проявляется у людей решительных и волевых. При хроническом напряжении этих мышц происходит спазм и деформация круговой мышцы рта.

Насколько хорошо помогают филлеры?

Женщины убеждены, что только филлеры способны справиться с такой проблемой, как пухлость губ и красивый, четкий контур. Но далеко не все застрахованы от получения гарантированного результата. Иногда пациенткам приходится сталкиваться с видимыми проявлениями деформации, возможны аллергические реакции. Помимо всего прочего, филлеры лишь способны на время увеличить объем губ.
Существует ли альтенратива дорогостоящим филлерам или пластической хирургии? Дело в том, что как было замечено, тонкие губы становятся такими из-за напряжения мышц. Стоит их расслабить, как внешность преобразовывается. Поможет в этом грамотный остеопат. Мы привыкли, что к остеопату обращаются из-за болей в спине, шее или пояснице, но кому не хочется в качестве приятного бонуса подтянуть посвежевшее лицо. При этом нужно лишь грамотно воздействовать на мышцы лица.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 10:28

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