→ Крем с витаминами молодости

Витамины делятся на несколько групп - водорастворимые и жирорастворимые, от чего напрямую будет зависеть текстура косметического средства, кроме того, у каждого витамина есть свой спектр действия и ценных свойств. В косметологии чаще всего применяются антиоксиданты, противовоспалительные, регенерирующие, сосудоукрепляющие витамины.В anti-age терапии первое место занимает ретинол - витамин А, который способствует повышению тонуса кожи, ее упругости, выравниванию тона. Витамин Е сохраняет естественный гидробаланс, питает кожу и защищает от проникновения УФ-лучей.Витамин С - один из самых эффективных антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, помогает осветлить кожу.Витамины группы В подходят для ухода за чувствительной кожей, склонной к шелушению и раздражительности.Витамин К применим в косметике, предназначенной для укрепления сосудов кожи, устраняет темные круги под глазами.Ежедневный уход, в который входят витаминные кремы являются прекрасным способом заботиться о своей красоте и продлении молодости. Несколько курсов мезотерапии в год кожа обязательно по достоинству оценит, что непременно отразится на великолепной внешности.