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→ Крем с витаминами молодости
Витамины делятся на несколько групп - водорастворимые и жирорастворимые, от чего напрямую будет зависеть текстура  косметического средства, кроме того, у каждого витамина есть свой спектр действия и ценных свойств. В косметологии чаще всего применяются антиоксиданты, противовоспалительные, регенерирующие, сосудоукрепляющие витамины.
В anti-age терапии первое место занимает ретинол - витамин А, который способствует повышению тонуса кожи, ее упругости, выравниванию тона. Витамин Е сохраняет естественный гидробаланс, питает кожу и защищает от проникновения УФ-лучей.
Витамин С - один из самых эффективных антиоксидантов, которые борются со свободными радикалами, помогает осветлить кожу.
Витамины группы В подходят для ухода за чувствительной кожей, склонной к шелушению и раздражительности.
Витамин К применим в косметике, предназначенной для укрепления сосудов кожи, устраняет темные круги под глазами.
Ежедневный уход, в который входят витаминные кремы являются прекрасным способом заботиться о своей красоте и продлении молодости. Несколько курсов мезотерапии в год кожа обязательно по достоинству оценит, что непременно отразится на великолепной внешности.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:05

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