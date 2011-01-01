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→ 5 тональных средств для кожи склонной к прыщам

В современном мире прыщи являются проблемой повсеместной и, по утверждениям косметологов и дерматологов, с ними можно столкнуться не только в подростковом возрасте, но и позднее. Что делать в том случае, когда на лице появились прыщи, а в скором времени у вас важное свидание или деловые переговоры? В этом случае поможет столь тяжелая артиллерия, как тональные средства, которые помогут замаскировать прыщи.
Тональная основа и кремы, разработанные специально для комбинированной и склонной к жирности кожи, а также проблемной кожи лица представлены ниже.
1. Средство от Clinique - Anti-Blemish Solutions Liquid Makeup. Оно считается одним из лучших средств, по утверждениям многочисленной армии поклонниц. Обеспечивается равномерное покрытие и превосходная маскировка прыщей, красных пятен, расширенных пор. Деликатная формула не вызывает раздражений на коже, помогает сократить выработку кожного сала и при этом сохраняя необходимый уровень влаги.
2. Тональное средство от Maybelline New York - Dream Pure BB Cream 8-in-1. Данное средство с освежающей и легкой консистенцией - выравнивает кожу лица и придает ей свежее сияние. Кожа получает достаточную увлажненность. В состав входит салициловая кислота, которая борется с такими недостатками, как покраснения, расширенные поры, жирный блеск.
3. Тональынй крем Clarins Neint Pores&Matite. Экспертами Clarins разработано средство для проблемной кожи с высыпаниями. Входящая в состав красная глина помогает сорбировать излишки кожного жира, моментально матируя поверхность лица и скрывая все несовершенства на ней.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:18

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