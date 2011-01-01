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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ 7 бед 1 ответ: лазерные технологии красоты
Многие с утра не могут смотреть на собственное отражение в зеркале, не отмечая появление предательских морщинок, сосудистых звездочек, неровностей, с которыми хотелось бы распрощаться. И за 1 прием у косметолога это вполне реально сделать! Достаточно всего лишь пройти процедуру лазерного пилинга.
Не стоит бояться лазерного воздействия. Ведь он успешно применяется на протяжении 25 лет и полностью изучено его положительное воздействие на организм. Итак, что происходит во время лазерного пилинга?
1. Частички клето кожи испаряются, вследствие чего запускается процесс регенерации тканей. Это приводит к появлению новой кожи, здоровой и красивой.
2. Кожа прогревается. При умеренном воздействии тепла происходит стимулирование роста коллагеновых и эластиновых волокон. Укрепляется природный каркас лица, кожа приобретает необходимую прочность, в целом наблюдается лифтинг-эффект.
3. Тепловое воздействие, оказываемое на сосуды. Благодаря лучу сосудистого лазера сосуды с поверхности кожи исчезают, но при этом данное воздействие не отражается на всей кровеносной системе лица.
Косметологические проблемы, устраняемые лазерным пилингом:
- морщины вокруг глаз;
- дряблость кожи;
- пигментация, постакне и неровности;
- наличие купероза.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:06

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