→ 7 бед 1 ответ: лазерные технологии красоты

Многие с утра не могут смотреть на собственное отражение в зеркале, не отмечая появление предательских морщинок, сосудистых звездочек, неровностей, с которыми хотелось бы распрощаться. И за 1 прием у косметолога это вполне реально сделать! Достаточно всего лишь пройти процедуру лазерного пилинга.Не стоит бояться лазерного воздействия. Ведь он успешно применяется на протяжении 25 лет и полностью изучено его положительное воздействие на организм. Итак, что происходит во время лазерного пилинга?1. Частички клето кожи испаряются, вследствие чего запускается процесс регенерации тканей. Это приводит к появлению новой кожи, здоровой и красивой.2. Кожа прогревается. При умеренном воздействии тепла происходит стимулирование роста коллагеновых и эластиновых волокон. Укрепляется природный каркас лица, кожа приобретает необходимую прочность, в целом наблюдается лифтинг-эффект.3. Тепловое воздействие, оказываемое на сосуды. Благодаря лучу сосудистого лазера сосуды с поверхности кожи исчезают, но при этом данное воздействие не отражается на всей кровеносной системе лица.Косметологические проблемы, устраняемые лазерным пилингом:- морщины вокруг глаз;- дряблость кожи;- пигментация, постакне и неровности;- наличие купероза.