→ Лифтинг бровей, для чего и в каких случаях он выполняется?

Наверняка многие знают, что брови можно поднять с помощью некоторых косметологических приемов, например, нитевой подтяжки, ботулотерапии, так и с применением хирургического вмешательства - эндоскопической подтяжки лба. Однако существует альтернативная процедура - верхняя блефаропластика, выполняет пластический хирург. Операция не сложная. Для нее врачу нужно выделить круговую мышцу глаза и зафиксировать ее чуть выше на надкостнице. Этот прием позволяет поднять бровь, разгрузить наружный угол глаза и вместе с тем избавить от морщинок, образовавшихся в той зоне. Что является огромным преимуществом, так это возможность выполнить все необходимые мероприятия по поднятию бровей с использованием местной анестезии. Полученный результат радует свою хозяйку на протяжении нескольких лет.

В том случае, если пациентке нужно провести блефаропластику век, пластические хирурги рекомендуют провести этот процесс поэтапно: поднять наружную часть брови и спустя пару месяцев уже выполнить верхнюю блефаропластику век.

Выделяют несколько методов лифтинга бровей:

1. Классический. В этом случае выполняется длинный разрез и кожа отделяется от мышц. Удаляются лишние жировые отложения и излишки кожи. После этого кожа подтягивается и тем самым брови смещаются на новое место.

2. Эндоскопический. Через разрезы вводят эндоскоп, что позволяет посредством камеры прорабатывать глубинные участки лба.

3. Минидоступ. Техника схожа с эндоскопической, только без применения эндоскопа.