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→ Минеральная косметика Jane Iredale

Кто сказал, что лучшие друзья девушек - бриллианты? На самом деле, девушкам нравится разнообразие и новая косметика служит не меньшим поводом для радости. Если с утра бриллианты не уместны, то яркость образу и блеск глазам придаст удачный макияж. Как утверждают стилисты и визажисты, искусство макияжа заключается не в том, чтобы копировать последние модные тенденции в этой сфере, но в первую очередь правильно подбирать косметику для подчеркивания природной привлекательности женщины. Для этой цели и была создана израильская косметика Jane Iredale Mineral Cosmetics. Можно смело утверждать, что перед нами та косметика, которая приносит пользу. Как видно из названия - она минеральная и на сегодняшний день широко представлена в США и 40 странах мира. Ею пользуются такие звезды мировой величины, как Сара Джессика Паркер, Гленн Клоз, Сьюзен Сэрэндон.
Миссия компании заключается в том, чтобы выпускать продукцию, не вредящую окружающей среде. Косметика выпускается не только для выполнения натурального макияжа, предоставляя своим поклонницам полет для воображения. У фирмы есть свой собственный секрет "ват-эффекта" тонирующих средств - наличие светоотражающих частиц, которые придают поверхности лица свежесть и маскируют недостатки.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:44

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