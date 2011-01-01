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→ Sublimage - восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз от Chanel

Специалистами компании Chanel был разработан крем для кожи вокруг глаз, который разглаживает ее и придает взгляду сияние. Название крема - Sublimage. Было выяснено, что лицо под воздействием крема приобретает более свежий вид, она становится гладкой и упругой, мелкие морщинки разглаживаются. Активными веществами крема выступают эфемеры планифолии. Полезные вещества находятся в созревающих стручках ванили и обладают отличным восстанавливающим эффектом. Помимо эфемеров планифолии в крем вошли комплексы активных веществ со светоотражающими золотистыми частицами. Разработчики Sublimage рекомендуется наносить определенным образом:
1. Следует пройтись аппликатором по верхнему и нижнему веку и активировать микроциркуляцию кровообращения, чтобы кожа засияла по-новому.
2. Разглаживающими движениями пройтись пальцами между бровями. Такой самомассаж помогает укрепить кожу вокруг глаз.
3. Деликатно натягивается кожа под глазами, двигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему, следует провести аппликатором по нижнему веку.
Регенерирующий крем может быть использован как маска, чтобы придать лицу свежесть и сияние. Достаточно нанести крем толстым слоем на 10 минут, после чего снять остатки крема ватным диском.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:17

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