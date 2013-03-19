→ Тонкости эстетической медицины - ринопластика

Сейчас многие мужчины и женщины стермятся изменить форму носа, для этого им предлагается пластическим хирургом открытую или закрытую ринопластику. Ринопластика с 15 века относится к консервативным операционным методикам и в ней мало что концептуально менялось. Однако, настоящие профессионалы, используют собственные наработки, инструментарий, эстетические веяния.Итак, что предлагается пластическим хирругом в области изменений внешности носа:- устранение горбинки;- уменьшение кончика носа;- исправление искривленной перегородки;- сужение спинки носа.Открытая пластика носа, предполагает работу с конструктором, когда врач ломает нос и уже после этого приступает к его сбору. Это все приводит к появлению множества рубцов.Однако, многие хирурги предпочитают закрытую ринопластику, смысл которой заключается в том, чтобы сменять и изменять форму костно-хрящевой ткани, смещая элементы в нужное положение, создавая при этом новый скелет. И даже если нужно делать разрезы, это проводится путем микрошрамов, остающихся внутри ноздрей. Только таким образом можно облегчить восстановительный послеоперационный период.