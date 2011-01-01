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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Антивозрастной прибор ageLOC Me

Все чаще приобретают популярность новые приборы, предназначенные для того, чтобы сделать нас красивыми. Так, для выполнения определенных процедур, не обязательно обращаться к профессиональным косметологам. Разработки и высокие технологии помогают в домашних условиях и в путешествиях уделять собственной внешности должное внимание. На сегодняшний день перспективным направлением является anti-age. Как показывают исследования, поиск секретов продления молодости, это сфера хорошо финансируется и проводятся исследования в ведущих лабораториях мира.
К одной из последних инновационных разработок анти-эйдж ухода относится персонализированный уход. Дело в том, что у каждой женщины не бывает просто жирной, сухой, чувствительной кожи - она индивидуальна. Поэтому вполне понятно стремление к соответствующему подходу. Теперь это легко сделать. В сфере косметологии появилось антивозрастное средство, которое учитывает тип кожи, выявляя проблемные места, выбирает личные предпочтения, например, текстуру и аромат, место проживания (экология). После проведения анализа, который выполняется на основании 2000 кремов и сывороток, подбирается косметический крем для конкретного лица. Это все выполняет прибор под названием ageLOC Me. У него нет аналогов в мире и он является настоящей революцией в мире красоты и создания собственного образа.
Благодаря возможностям данного прибора, ageLOC Me выбирает средства, подходящие для утреннего и вечернего ухода за лицом с возрастными изменениями. Благодаря специальному дозатору средства (дневной, ночной крем и три сыворотки), экономно расходуются.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 13:37

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