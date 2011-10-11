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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как избавить кожу от признаков старения, не прибегая к услугам косметолога
Когда кожа становится тусклой, а в уголках глаз обнаруживаются первые мимические морщинки, мы сразу стремимся к косметологу, желая скорее избавиться от этого "ужаса и кошмара, который съедает наш возраст". Однако, не стоит торопиться. Ведь можно скорректировать внешность и в домашних условиях.
Каким образом можно достичь безупречности, не прибегая к услугам профессионалов?
Как утверждает специалист, крайне важно следить за своим здоровьем, ведь понятия "здоровый вид" и "хорошее самочувствие" неотделимы друг от друга. Многие задаются вопросом: каким должен быть уход за кожей, чтобы отсрочить появление признаков старения? Уход должен быть полноценным. Для этого нужно насыщать кожу полезными элементами, очищать, тонизировать, наносить правильно крем, выполнять кислотные пилинги, чтобы активные вещества глубже проникали в слои кожи. Для ускорения обновления структур кожи подключают капсулы и сыворотки с инновационными омолаживающими ингредиентами.
Запомните, крем наносится исключительно на хорошо очищенную кожу утром и вечером. С утра кожу подготавливают к окружающим внешним факторам, а вечером нужно сделать все, чтобы кожа нормально отдохнула после насыщенного дня. Все косметические средства наносятся строго по массажным линиям вбивающими движениями.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:35

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