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→ Термальная вода, в каких случаях она используется
Термальная вода стала для многих современных женщин средством номер один. Ее особенность в том, чтобы освежать лицо, насыщая его необходимой влагой, микроэлементами, витаминами и фиксируя макияж. Но насколько необходима термальная вода в ежедневном уходе? Дело в том, что добывается эта живительная влага в подземных гейзерах, протекающих высоко в горах. Именно этим обеспечивается уникальный и чистый состав воды. Свое название "термальная" вода получила благодаря тому, что она проистекает из теплых источников. Можно утверждать, что термальная вода схожа с минеральной водой, которую покупают обычно в аптеках.
Что отличает термальную воду от обычной, так это ее состав, который обогащен минеральными микроэлементами: фтором, йодом, марганцем, цинком, железом, кремнием, селеном, другими минеральными и важными для здоровья кожи компонентами. При добавлении растительных экстрактов, у термальной воды появляется приятный аромат и делает воду еще полезнее. Чаще всего термальные воды обладают нейтральным pH-фактором по отношению к нашей коже.
Какую пользу приносит частое использование воды из термальных источников
- насыщение влагой;
- освежение кожного покрова;
- придание коже чистоты и эластичности;
- оздоровление проблемной кожи;
- уникальный уход после шлифовки, пилинга, и прочих процедур, после которых был поврежден эпидермис;
- создание защитного слоя.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:41

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