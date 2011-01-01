→ Термальная вода, в каких случаях она используется

Термальная вода стала для многих современных женщин средством номер один. Ее особенность в том, чтобы освежать лицо, насыщая его необходимой влагой, микроэлементами, витаминами и фиксируя макияж. Но насколько необходима термальная вода в ежедневном уходе? Дело в том, что добывается эта живительная влага в подземных гейзерах, протекающих высоко в горах. Именно этим обеспечивается уникальный и чистый состав воды. Свое название "термальная" вода получила благодаря тому, что она проистекает из теплых источников. Можно утверждать, что термальная вода схожа с минеральной водой, которую покупают обычно в аптеках.Что отличает термальную воду от обычной, так это ее состав, который обогащен минеральными микроэлементами: фтором, йодом, марганцем, цинком, железом, кремнием, селеном, другими минеральными и важными для здоровья кожи компонентами. При добавлении растительных экстрактов, у термальной воды появляется приятный аромат и делает воду еще полезнее. Чаще всего термальные воды обладают нейтральным pH-фактором по отношению к нашей коже.Какую пользу приносит частое использование воды из термальных источников- насыщение влагой;- освежение кожного покрова;- придание коже чистоты и эластичности;- оздоровление проблемной кожи;- уникальный уход после шлифовки, пилинга, и прочих процедур, после которых был поврежден эпидермис;- создание защитного слоя.