→ Средство для восстановления волос - OLAPLEX

Для многих женщин новый сезон - это новый виток в жизни, появление желания сменить образ, и в первую очередь это отражается на внешности. Для мужчин остается загадка, как цвет волос влияет на настроение, восприятие самой себя, однако, факт остается фактом, стоит женщине стать блондинкой, и в ее характере начинается пробуждение теплых, нежных, женственных черт. А кроме того, многие женщины за счет светлых локонов омолаживаются. При этом, любой парикмахер подтвердит, что после осветления волос, потребуется их тщательное восстановление.



Однако, современные женщины могут вздохнуть спокойно, ведь в их арсенале ухаживающих средств появился OLAPLEX - средство, восстанавливающее и защищающее волосы после процедуры осветления, окрашивания и прочих факторов внешней среды. Сейчас у многих на слуху Олаплекс, однако, многие продолжают задумываться над тем, нужен ли он.

Итак, что собой представляет Олаплекс?

Новейшее инновационное средство, без вредных соединений, масел, силиконов, кислот и всего того, что негативно влияет на локоны. Может использоваться, как самостоятельно, так и в сочетании с другим средством ухода. Основной целью препарата является сохранение и поддержание насыщенного яркого оттенка волос после салонных процедур, их защита от всевозможного воздействия. Несмотря на то, что в нашей стране, данный препарат для волос не получил широкого распространения и о нем известно узкому кругу профессионалов, часто поступают предложения от них добавлять Олаплекс в маски для волос и восстанавливающие сыворотки.

Кому подойдет средство "Олаплекс"?

Разработана линия средств в первую очередь для женщин, которые осветляют свои волосы или тех, кто захотел кардинально сменить имидж. Чаще всего при обычной смывке структура локонов сильно страдает и после процедуры требуется запастись немалыми временными и лечебными ресурсами. А с продукцией Olaplex восстановительный период проходит в разы быстрее, ведь данное средство защищает и смягчает вредное воздействие красящих составляющих на структуру волоса.

Как в домашних условиях применять систему "Олаплекс"?

Применять Olaplex в домашних условиях не так уж сложно, как может показаться. Следует взять флакон со светло-желтым средством - Bond Multiplier и смешать с водой. Затем, нанести на сухие волосы. Для того, чтобы средство достигло глубины каждого волоса, нужно тщательно расчесаться. Держим на голове данное средство около 5 минут, после чего смываем теплой водой.