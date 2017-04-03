Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Средство для восстановления волос - OLAPLEX

Для многих женщин новый сезон - это новый виток в жизни, появление желания сменить образ, и в первую очередь это отражается на внешности. Для мужчин остается загадка, как цвет волос влияет на настроение, восприятие самой себя, однако, факт остается фактом, стоит женщине стать блондинкой, и в ее характере начинается пробуждение теплых, нежных, женственных черт. А кроме того, многие женщины за счет светлых локонов омолаживаются. При этом, любой парикмахер подтвердит, что после осветления волос, потребуется их тщательное восстановление.


Однако, современные женщины могут вздохнуть спокойно, ведь в их арсенале ухаживающих средств появился OLAPLEX - средство, восстанавливающее и защищающее волосы после процедуры осветления, окрашивания и прочих факторов внешней среды. Сейчас у многих на слуху Олаплекс, однако, многие продолжают задумываться над тем, нужен ли он.

Итак, что собой представляет Олаплекс?

Новейшее инновационное средство, без вредных соединений, масел, силиконов, кислот и всего того, что негативно влияет на локоны. Может использоваться, как самостоятельно, так и в сочетании с другим средством ухода. Основной целью препарата является сохранение и поддержание насыщенного яркого оттенка волос после салонных процедур, их защита от всевозможного воздействия. Несмотря на то, что в нашей стране, данный препарат для волос не получил широкого распространения и о нем известно узкому кругу профессионалов, часто поступают предложения от них добавлять Олаплекс в маски для волос и восстанавливающие сыворотки.

Кому подойдет средство "Олаплекс"?

Разработана линия средств в первую очередь для женщин, которые осветляют свои волосы или тех, кто захотел кардинально сменить имидж. Чаще всего при обычной смывке структура локонов сильно страдает и после процедуры требуется запастись немалыми временными и лечебными ресурсами. А с продукцией Olaplex восстановительный период проходит в разы быстрее, ведь данное средство защищает и смягчает вредное воздействие красящих составляющих на структуру волоса.

Как в домашних условиях применять систему "Олаплекс"?

Применять Olaplex в домашних условиях не так уж сложно, как может показаться. Следует взять флакон со светло-желтым средством - Bond Multiplier и смешать с водой. Затем, нанести на сухие волосы. Для того, чтобы средство достигло глубины каждого волоса, нужно тщательно расчесаться. Держим на голове данное средство около 5 минут, после чего смываем теплой водой.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 3 апреля 2017

Новости медицины по теме:

  • Кондиционер для волос
  • Средства для роста волос
  • Зачем нужен шампунь для окрашенных волос
  • Какую краску для волос выбирать: с аммиаком или без
  • Правильно ли мы пользуемся масками для волос?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия