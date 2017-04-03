Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Вормил фито - эффективно при гельминтозе

Заражение гельминтами является проблемой повсеместной. И хотя некоторым кажется, что их это не касается, это далеко не есть истина. Гельминты подстерегают повсюду: в мясе, рыбе, овощах, фруктах, через контакт с домашними животными, при подсчете денег, через воду, грязные руки, почву, гаджеты. Довольно часто заражение гельминтами, а именно попадание яиц глистов в благоприятную для них среду, то есть в организм человека, происходит незаметно, после чего начинается их бурный рост. При попадании их продуктов жизнедеятельности в кровь, происходит интоксикация. Обычно дети являются более чувствительными к таким "гостям", а взрослые объясняют недомогание плохой погодой, настроением, прочими факторами. А ведь именно токсины влияют на самочувствие человека, а также работу внутренних органов и систем. На самом деле гельминтоз является серьезным заболеванием. Проявляется болями в животе, запорами или диареей, тошнотой, метеоризмом, рвотой. Обычно наблюдается потеря аппетита, обильное слюноотделение. Приводит к ухудшению всасывания, переваривания пищи, из-за чего происходит потеря массы тела, задержка роста, развития у детей.
Бороться с паразитарным заражением нужно непременно. Использование антигельминтных препаратов помогает в профилактике и лечении от глистов. Так, хорошие результаты показывает препарат "Вормил фито". Это уникальное средство, изготовленное из натурального сырья. Оно поможет избавиться от неприятных симптомов интоксикации организма и улучшить работу ЖКТ. В составе лекарственного препарата содержатся 13 растительных компонента, из них 8 - с активными антигельминтными свойствами. Данный препарат обладает выраженными антибактериальным, желчегонным, ветрогонным, антигистаминным, действием. В организм начнет поступать ряд полезных компонентов, укрепляющих иммунитет. Таким образом, организм сможет быстрее справиться с инфекцией, появившейся вследствие гельминтоза.
Самое главное преимущество Вормила фито в том, что он заменяет собой прием сразу нескольких препаратов, в числе которых зачастую выступают сорбенты, стимуляторы моторики кишечника, ферментов. Он безопасен как для чувствительных и ослабленных взрослых, так и для детей.
Вормил оказывает лечебное свойство при заражении аскаридами, цестодами, трематодами, острицами и прочими гельминтами.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, 3 апреля 2017

Новости медицины по теме:

  • Что является причиной сухого кашля и как от него избавиться
  • Организму необходима очистка?
  • МЕБЕНДАЗОЛ (Mebendazolum)
  • Кишечные детские болезни
  • "Энтерожермина" избавит от дисбактериоза

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия