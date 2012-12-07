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→ Какие вопросы следует задавать, прежде чем решиться на пластику груди

Пластика груди остается вопросом спорным и довольно сложным. Многим девушкам очень хочется изменить форму груди, и некоторые не останавливают своих порывов, решаясь обратиться к пластическому хирургу. Итак, на какие вопросы следует получить четкие ответы, прежде, чем ложиться на операционный стол.
1. Как понять, нужна пластика груди или нет? Показаниями к эстетической процедуре служат следующие причины, помимо простого желания пациентки. К ним относятся: асимметрия молочных желез, опущение груди, маленький размер. Без сомнения, с такими показателями можно жить, но если данные причины приводят к беспокойствам и неудовлетворенности собственным телом, лучше всего избавиться от данных комплексов.
2. Каким образом происходит процедура по увеличению молочных желез? Для начала пациентка попадает на консультацию. После осмотра молочных желез и выяснения проблем, с которыми она пришла, врач предлагает несколько вариантов решения проблемы. Перед операцией необходимо пройти медицинское обследование, в том числе ЭКГ и флюорографию. По длительности операция занимает минимум 45-50 минимум и может достигать нескольких часов. После операции нужно носить компрессионное белье с течение месяца.
3. Сколько длится реабилитационный период? Спустя неделю или 10 дней после операции можно выходить на работу, если она не связана с высокой физической нагрузкой. Спустя месяц после внедрения имплантов формируется капсула из соединительной ткани, когда можно не носить компрессионное белье и возобновлять спортивные упражнения, посещать пляж.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 14:11

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