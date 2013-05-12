→ Стоматологические установки – важный фактор привлечения клиентов

Для пациентов важна не только квалификация врача-стоматолога, но и те условия, в которых им приходится существовать в процессе лечения и других процедур. Внешнее оформление кабинета, чистота и качественная стоматологическая установка – это неизменные составляющие успеха.

Довольный приемом и лечением клиент снова придет за помощью сам, даст вам отличную характеристику среди своих друзей и порекомендует знакомым. От количества пациентов зависит успех клиники (стоматологического кабинета) и ее благосостояние.

Стоматологическая установка: правила выбора

Профессионалы утверждают, что правильный выбор оборудования поможет доктору в полной мере показать свое мастерство в лечении пациента. Стоит купить стоматологическую установку, которая не создаст проблем в работе, и не будет сковывать работу врача.

Что важно:

Оборудование должно предоставлять все возможности для лечения.

Врач-стоматолог, используя профессиональную технику, будет меньше уставать, так как его тело удобно расположится, инструменты будут доступны. Это позволяет более качественно выполнять работу, и такие условия смогут обеспечить стоматологические установки a-dec, fona, которые получили одобрение специалистов во многих странах.

Качественные материалы и притягательный дизайн не отпугнут пациента, помогут расслабиться.

Также важна надежность техники, поэтому установка стоматологическая должна отвечать определенным требованиям:

Качество. Речь идет о материалах, соединениях и установке целиком, поскольку поломка – это не только простой оборудования, когда доктор не сможет принимать пациентов, но и дополнительные затраты на ремонт. Стоматологическая установка айдек отвечает всем требованиям.

Долговечность. Ответственные производители создают такую технику, которая, спустя время, будет в отличном состоянии. Если она не нужна вам, сможете ее продать. Покупая некачественную установку, потеряете деньги.

Способность к обновлению. Современная стоматологическая установка фона позволяет заменить старые блоки на более совершенные. В ней также легко произвести замену в случае поломки.

Установки A-Dec и Fona

Практика показывает, что стоматологические установки должны быть не дорогими, а качественными. И можно доказать на примере, что это точно не синонимы.

Доказательство тому – стоматологическая установка A-Dec, она надежна, комфортна и доступна по цене. Уже ее базовая модель оснащена всем необходимым для работы, у каждого ее блока существуют разные способы установки, что поможет каждому стоматологу настроить процесс под себя.

Рабочее место врача можно установить не только в передней части кресла, но и на его спинке. Кронштейн с наконечниками вращается, его тоже можно расположить удобно. Для комфортной работы легко отрегулировать высоту модуля управления.

Техника позволяет подключить к ней, в случае необходимости, дополнительное оборудование, а стоматологическое кресло оснащено надежной системой подъема, в нем есть дополнительные опоры для удобства клиента.

Fona – отличная стоматологическая установка, цена которой также вполне приемлема. Она создана по немецким технологиям, имеет оригинальный дизайн, ее конструкция соответствует высоким стандартам в области безопасности.

Для удобства пациента встроено эргономичное перемещение, обивка повторяет контуры тела. Гигиеническая система способна защитить от загрязнений врача и пациента, модульные блоки дают возможность скомпоновать установку с необходимым инструментарием.

Говорят, что оборудование должно немного превосходить квалификацию стоматолога, чтобы ему было чему учиться. Покупая такие установки, вы обязательно будете работать над собой.