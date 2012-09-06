→ Темные круги и отечность устранимы при помощи мезотерапии

Эффективной является мезотерапия глаз. Довольно часто именно зона под глазами доставляет своим владельцам хлопот и переживаний. Это связано с тем, что зона под глазами особенно чувствительная, кожа тонкая и она страдает вследствие воздействия ряда факторов. Довольно часто именно с этой области лица начинается борьба со старением, и в арсенале методов борьбы одними лишь кремами и масками не отделаешься. От отеков и синяков под глазами помогает мезотерапия.

Мезотерапия нижних век

Выполняется мезотерапия нижних век на хорошо подготовленном участке. Для этого тщательно очищается лицо, после чего обрабатывается антисептиком место уколов, затем на следующем этапе проводят местную анестезию. Инъекции выполняются исключительно вручную, чтобы избежать травмирования глаз. Процедура занимает 40 минут.

Возможные последствия мезотерапии:

- слезоточивость;

- ощущение дискомфорта;

- отеки, синяки, покраснения в области под глазами.