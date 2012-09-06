Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, диета, зависимость, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Темные круги и отечность устранимы при помощи мезотерапии

Эффективной является мезотерапия глаз. Довольно часто именно зона под глазами доставляет своим владельцам хлопот и переживаний. Это связано с тем, что зона под глазами особенно чувствительная, кожа тонкая и она страдает вследствие воздействия ряда факторов. Довольно часто именно с этой области лица начинается борьба со старением, и в арсенале методов борьбы одними лишь кремами и масками не отделаешься. От отеков и синяков под глазами помогает мезотерапия.

Мезотерапия нижних век

Выполняется мезотерапия нижних век на хорошо подготовленном участке. Для этого тщательно очищается лицо, после чего обрабатывается антисептиком место уколов, затем на следующем этапе проводят местную анестезию. Инъекции выполняются исключительно вручную, чтобы избежать травмирования глаз. Процедура занимает 40 минут.

Возможные последствия мезотерапии:

- слезоточивость;
- ощущение дискомфорта;
- отеки, синяки, покраснения в области под глазами.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:37

Новости медицины по теме:

  • Что делать с темными кругами под глазами
  • Для чего выполняется мезотерапия?
  • Убрать круги под глазами сложно, но возможно!
  • Инъекционное устранение темных кругов под глазами от компании Caregen
  • Избавление от эстетических проблем помощью мезотерапии

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия