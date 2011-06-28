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→ Что устраняет липосакция щек
Состояние нижней трети лица - индикатор биологического возраста человека. В моделировании anti-age хирургическое вмешательство в данной области является крайне важным. Ведь с годами так называемый "треугольник красоты" смещается и перераспределяются объемы, что в свою очередь приводит к тому, что кожа морщится, появляются провалы в зоне щек.
Но с другой стороны, может появиться второй подбородок, из-за значительных жировых отложений в области щек. Лицо теряет привлекательность, выглядит отекшим и прибавляет визуально годы.

Для антивозрастного моделирования лица врачами предлагаются следующие манипуляции:

- липосакция подбородка и области щек;
- подтяжка лица путем устранения лишней жировой ткани.
Практически неэффективными оказываются диеты и физические упражнения, которые человек выполняет с целью устранить второй подбородок или отложения на щеках. Поэтому самый лучший и эффективный вариант - липосакция щек. Избыток жира навсегда покидает проблемные участки, контур приобретает ровные очертания.

Показаниями к липосакции служат:

- избыточный жир на щеках;
- провисшие щеки;
- из-за повышенного скопления подкожной клетчатки щеки выглядят очень объемными. 
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:26

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