→ Что устраняет липосакция щек

Для антивозрастного моделирования лица врачами предлагаются следующие манипуляции:

Показаниями к липосакции служат:

Состояние нижней трети лица - индикатор биологического возраста человека. В моделировании anti-age хирургическое вмешательство в данной области является крайне важным. Ведь с годами так называемый "треугольник красоты" смещается и перераспределяются объемы, что в свою очередь приводит к тому, что кожа морщится, появляются провалы в зоне щек.Но с другой стороны, может появиться второй подбородок, из-за значительных жировых отложений в области щек. Лицо теряет привлекательность, выглядит отекшим и прибавляет визуально годы.- липосакция подбородка и области щек;- подтяжка лица путем устранения лишней жировой ткани.Практически неэффективными оказываются диеты и физические упражнения, которые человек выполняет с целью устранить второй подбородок или отложения на щеках. Поэтому самый лучший и эффективный вариант - липосакция щек. Избыток жира навсегда покидает проблемные участки, контур приобретает ровные очертания.- избыточный жир на щеках;- провисшие щеки;- из-за повышенного скопления подкожной клетчатки щеки выглядят очень объемными.