→ Что устраняет липосакция щек

Состояние нижней трети лица - индикатор биологического возраста человека. В моделировании anti-age хирургическое вмешательство в данной области является крайне важным. Ведь с годами так называемый "треугольник красоты" смещается и перераспределяются объемы, что в свою очередь приводит к тому, что кожа морщится, появляются провалы в зоне щек.
Но с другой стороны, может появиться второй подбородок, из-за значительных жировых отложений в области щек. Лицо теряет привлекательность, выглядит отекшим и прибавляет визуально годы.
- подтяжка лица путем устранения лишней жировой ткани.
Практически неэффективными оказываются диеты и физические упражнения, которые человек выполняет с целью устранить второй подбородок или отложения на щеках. Поэтому самый лучший и эффективный вариант - липосакция щек. Избыток жира навсегда покидает проблемные участки, контур приобретает ровные очертания.
- провисшие щеки;
- из-за повышенного скопления подкожной клетчатки щеки выглядят очень объемными.
Но с другой стороны, может появиться второй подбородок, из-за значительных жировых отложений в области щек. Лицо теряет привлекательность, выглядит отекшим и прибавляет визуально годы.
Для антивозрастного моделирования лица врачами предлагаются следующие манипуляции:- липосакция подбородка и области щек;
- подтяжка лица путем устранения лишней жировой ткани.
Практически неэффективными оказываются диеты и физические упражнения, которые человек выполняет с целью устранить второй подбородок или отложения на щеках. Поэтому самый лучший и эффективный вариант - липосакция щек. Избыток жира навсегда покидает проблемные участки, контур приобретает ровные очертания.
Показаниями к липосакции служат:- избыточный жир на щеках;
- провисшие щеки;
- из-за повышенного скопления подкожной клетчатки щеки выглядят очень объемными.