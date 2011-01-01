→ Как правильно пользоваться хайлайтером, каялом и айлайнером?

Довольно часто на форумах, блогах и статьях о макияже авторы используют иностранные слова для обозначения того или иного инструмента, среди которых много вопросов вызывают хайлайтер, айлайнер или каял. Их все объединяет одно - это инструменты для макияжа глаз.

Хайлайтер представляет собой перламутровые тени светло-бежевого, светло-розового или белого оттенка. Их применяют, чтобы акцентировать, осветить отдельные зоны на лице. Наносят хайлайтер крайне осторожно и обязательно растушевывают.

Айлайнер - это средство для макияжа, которое напоминает кисточку или маркер с тонким стержнем. Применяется в качестве жидкой подводки, что позволяет сделать взгляд выразительным, подкорректировать форму и разрез глаз.

Каял - карандаш, у которого мягкий грифель. При подводке глаз каялом макияж выглядит более естественно. Большинство девушек предпочитают пользоваться каялами следующих цветов: коричневым, серым, черным. Отлично подходит для расставления акцента на нижнем веке, но встречается макияж каялом на верхнем веке. Каял может легко наноситься поверх теней.