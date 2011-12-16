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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Подтяжка без скальпеля при помощи софтлифтинга

Учеными всего мира создаются новые технологии, благодаря которым у человека приостанавливается процесс старения, смягчаются проявления возрастных изменений кожи. Так, с помощью тредлифтинга в Южной Корее предлагают избавляться от морщин, а в Швеции для этого был изобретен инъекционный экспресс-метод, восстанавливающий и омолаживающий кожу лица - именуемый софтлифтингом. Несмотря на то, что софтлифтинг сравнительно новый метод, он уже получил широкое распространение не только в Европе, но Америке и других странах.

Что собой представляет софтлифтинг?

Данная инновационная методика заключается в проведении объемного мделирования лица при помощи филлеров, которые вводятся подкожно и могут проникать в более глубокие слои. Результат порой сравним с хирургическим лифтингом тканей. Основная цель процедуры - восстановление тканей, потерявших объем.

Показания к проведению софтлифтинга:

- наличие морщинистых участков на лице;
- деформация овала лица;
- дряблость, отвисание.

Что отличает софтлифтинг от других инъекционных методик омоложения?

1. Филлеры вводятся так глубоко, что порой достигают надкостницы.
2. Отсутствие травматичности, болезненности, и высокая степень эффективности.
3. Достигается мгновенный эффект.
4. Применение натуральных и биодеградируемых препаратов, которые со временем выводятся из организма без последствий.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:04

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