→ Подтяжка без скальпеля при помощи софтлифтинга

Учеными всего мира создаются новые технологии, благодаря которым у человека приостанавливается процесс старения, смягчаются проявления возрастных изменений кожи. Так, с помощью тредлифтинга в Южной Корее предлагают избавляться от морщин, а в Швеции для этого был изобретен инъекционный экспресс-метод, восстанавливающий и омолаживающий кожу лица - именуемый софтлифтингом. Несмотря на то, что софтлифтинг сравнительно новый метод, он уже получил широкое распространение не только в Европе, но Америке и других странах.

Что собой представляет софтлифтинг?

Данная инновационная методика заключается в проведении объемного мделирования лица при помощи филлеров, которые вводятся подкожно и могут проникать в более глубокие слои. Результат порой сравним с хирургическим лифтингом тканей. Основная цель процедуры - восстановление тканей, потерявших объем.

Показания к проведению софтлифтинга:

- наличие морщинистых участков на лице;

- деформация овала лица;

- дряблость, отвисание.

Что отличает софтлифтинг от других инъекционных методик омоложения?

1. Филлеры вводятся так глубоко, что порой достигают надкостницы.

2. Отсутствие травматичности, болезненности, и высокая степень эффективности.

3. Достигается мгновенный эффект.

4. Применение натуральных и биодеградируемых препаратов, которые со временем выводятся из организма без последствий.