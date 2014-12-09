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→ Грандиозный рост отмечается на рынке филлеров

Как свидетельствуют данные американских экспертов в области эстетической медицины, рынок филлеров, предназначенных для выполнения процедур по улучшению внешности, а именно - контурной пластики - до 2024 года вырастет в два раза.
Так, в развитых странах Европы и Америки наблюдается тенденция повышения интереса к щадящим косметическим процедурам. Все больше пациентов предпочитают вместо того, чтобы лечь под скальпель пластического хирурга, обратиться за помощью к косметологу. Ведь филлеры произвели настоящую революцию в мире косметологии! Так, отказавшись от существенного восстановительного периода, который обычно нужен после пластической операции, многие женщины смогут буквально в течение часа - полутора часов, выполнить контурную пластику.
Без сомнения, для того, чтобы избавиться от существенных несовершенств лица, без пластической хитрургии не обойтись. Однако, все-таки с многими вопросами коррекции внешности вполне спокойно помогают справиться филлеры. Все чаще пациенты стермятся к коррекции филлиерами, чем  к кардинальным переменам.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:12

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