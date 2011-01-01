→ Тенденция, приводящая к удалению груди

В США наблюдается тенденция, в ходе которой пациентки предпочитают удалить обе молочные железы, даже в случае обнаружения опухоли лишь в одной из них. Как утверждают специалисты, треть американцев, которым была проведена операция по удалению молочной железы в возрасте 20-44 года, желают удалить и вторую грудь. Скорее всего это происходит из-за боязни рецидива онкологии, поэтому в профилактических целях они идут на столь радикальные меры. Тенденция к увеличению таких пациенток стала наблюдаться после того, как известная актриса Анджелина Джоли, удалила обе молочные железы, узнав, что в ее организме находится мутировавший ген BRCA1, так как это свидетельствует о высокой вероятности развития онкологического заболевания.

Однако, как выяснили ученые, риск развития онкологии во второй груди равняется всего 2%, что говорит о следующем - многие пациентки напрасно избавились от второй молочной железы.