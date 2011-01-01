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→ Зачем делают пересадку бровей
Сегодня снова в моде широкие и густые брови, которые к лицу как мужчинам, так и женщинам, так как именно густота бровей является свидетельством свежести и юности внешности. В наше время постепенно сведено на нет то модное веяние на брови в форме тоненькой ниточки, столь популярной в 80-90-е гг. Кроме того, выщипывание бровей приводит к тому, что у многих они вообще перестают нормально расти, и их владелицам уже не суждено вернуть им прежнюю густоту.
В аптеках продаются средства, стимулирующие рост волос в области бровей. Но к сожалению, эти препараты редко дают должный результат. Не так давно появилась процедура восстановления бровей путем трансплантации, что позволяет скорректировать травмы лица и область вокруг глаз. Сейчас наблюдается повсеместное увеличение спроса на густые брови. Нужно отметить, что трансплантация волос является сложной процедурой, ее одновременно должны выполнять до 8 специалистов, вкупе с пластическими хирургами. Донорские волосы забирают у основания затылка, за ушами, так как именно в тех участках волоски тонкие и мягкие, что позволяет впоследствии достичь создания натурального образа.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 17:32

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