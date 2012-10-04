→ Чему отдать предпочтение в вопросах коррекции зрения

Рано или поздно, но проблемы со зрением могут случиться с каждым человеком. Для того, чтобы эти проблемы устранить, поможет качественный сервис и профессиональные консультации в оптике. Так, если нужно выполнить коррекцию зрения, подобрать контактные линзы или очки, обратитесь на сайт http://dom-optiki.ua/. Здесь представлен широкий ассортимент оправ от популярных в мире брендов: Seiko Optical Products, Carl Zeiss Vision, Essilor International и др.

Как выбрать средство коррекции ухудшающегося зрения?

При выборе линз для очков, нужно пройти четыре этапа:

1. Проконсультироваться с офтальмологом.

2. Посетить оптику.

3. Выбрать оправу.

4. Выбрать тип линз.

Оправа служит для того, чтобы надежно фиксировать линзы в очках, чтобы человеку было комфортно смотреть на мир сквозь стекла. Сами оправы бывают: ободковыми, полуободковыми, безободковыми. Подходящая оправа подбирается под соответствующий тип лица.

Линзы в очках могут быть стеклянными или поликарбонатными. Каждый вид обладает своими достоинствами и недостатками. Так, стеклянные линзы это долговечность, прозрачность материала, меняют пропускную способность в зависимости от освещения, высокий индекс преломления, могут быть защищены от бликов и поляризации. Но с другой стороны - стеклянные линзы отличаются хрупкостью, они тяжелые, фотохромные линзы тяжело пропускают свет.

Поликарбонтатные линзы надежны, легки, безопасны, так как не бьются, подходят для людей, страдающих астигматизмом, могут быть окрашены в любой оттенок. Однако, у них есть свои несовершенства: их поверхность быстро царапается.

Все чаще современные люди отдают предпочтение контактным линзам.

Популярность приобрели однодневные контактные линзы, которые можно носить в течение 14 часов. У них ряд положительных качеств, высоко оцененных пользователями. Самое главное - за ними не нужно так ухаживать, как за дневными или ночными, экономя время, средства, так как не придется покупать специальные растворы для линз, контейнеры, специальные таблетки для устранения белковых отложений. Их утром надевают, а вечером выбрасывают.

Если ношение дневных линз вызывает дискомфорт, пришло время подумать об однодневных контактных линзах. Их безопасность и комфорт помогут избежать ряда сложных ситуаций в том числе и конъюнктивита.