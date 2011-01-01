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→ Разрабатывается вакцина от угревой сыпи

Пришло время некоторым бьюти-гигантам, занимающимся производством средств от угревой сыпи, всерьез поволноваться. Дело в том, что учеными из Калифорнийского университета завершена работа над созданием сыворотки, действие которой предотвращает появление угрей и проявлений акне. Очень скоро лекарство будет выпущено в продажу. Над формулой данного чудо-препарата работала целая команда ученых на протяжении нескольких лет, но только сейчас оно показало свою высокую эффективность.
Чаще всего угри вызваны бактериями P.acnes. В них много белка и обычно они спокойно живут в организме человека. Но если у кого-то эти бактерии функционируют нормально, то у других людей они "перерабатывают", вызывая токсичное отравление тканей. Команда ученых создала антитело, которое способствует предотвращению неблагоприятной реакции кожи на этот белок. Осталось дело за малым: внедрить выявленное антитело в лекарственный препарат и проверить его эффективность на страдающих от угрей пациентах. Эксперимент займет несколько лет. Однако, ученые уверены, что в этот раз результат превзойдет ожидания и у людей с кожей, склонной к появлению угрей, появится реальный шанс избавиться от заболевания, мешающего нормально жить.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:16

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