→ Инвалидные коляски, биотуалеты и многое другое на сайте "Здоровье и Медицина"

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Функциональная инвалидная коляска для свободного передвижения

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Биотуалет – комфорт, практичность, гигиеничность

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Стоит обратить внимание на модели компактных размеров, которые легко транспортируются. Все предлагаемые изделия крайне гигиеничны. Они не распространяют запахов и поэтому будут для вас исключительно комфортны.

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