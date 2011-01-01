→ Челюстные импланты на страже омоложения

Очень даже может быть скоро к пластическим хирургам будут приходить не за круговой подтяжкой лица, а за наращиванием костной ткани с помощью имплантов, так как новые исследования доказали - это верный путь к молодости.

В университете Рочестера были получены результаты, в ходе которых выявлено что кости тоже подвергаются старению. Были проведены 3D-томограммы, которые выяснили, меняется ли с возрастом череп, а именно - его строение? Как показали снимки добровольцев, их число составило 240 человек в возрасте от 20 до 80 лет, кости организма стареют, меняя свою форму. И в первую очередь это заметно в области челюсти. Она истончается, становится тоньше и меньше, подбородок вследствие этого укорачивается. В целом каркас проседает, из-за этого теряется объем, щеки и веки провисают.

Для многих людей верным путем к молодости станут пластические операции, в ходе которых специалисты будут вставлять в челюсть, глазницы и скулы импланты. Данная операция вполне проста по своему исполнению и реабилитация длится 14-16 дней.