Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Новое поколение выбирает имплантацию зубов
Технологии нового поколения не перестают нас удивлять и даже приятно радовать. Например, столкнувшись с проблемой выпадения зубов, их негативным состоянием, нередко так бывает, что зубы безвозвратно теряются. Иногда так происходит, что потеря зубов случается вследствие травм или стоматологических заболеваний. Если раньше данные проблемы использовались съемные протезы. Но съемные протезы приводят к следующим негативным последствиям:
- повреждается десна из-за давления на них;
- возникают сложности с фиксацией протеза на нижней челюсти;
- искусственную челюсть приходится на ночь вынимать из ротовой полости;
- отсутствие зуба или нескольких зубов влияют на снижение самооценки.
Какие преимущества получают пациенты, обратившись в клинику доктора Лукашука
Прежде всего, в клинике (адрес сайта клиники - http://lukashuk.com.ua/services/implantat-zubov/) работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие комфортное обслуживание каждого обратившегося, процедура имплантации безболезненная. Гарантированно качественное выполнение всех процедур и быстрое заживление имплантата. Перед всеми процедурами доктор проводит бесплатную консультацию, в ходе которой принимается решение о методике имплантации, выяснении общего состояния здоровья пациента и индивидуальных особенностях организма.
Имплантатом выступает искусственный зубной корень, изготовленный из титана, он будет служить опорой для коронки, которую установит протезист. Некоторые пациенты страшатся того, что в их ротовую полость будет внедрен имплантат, путая его со штифтом. Штифты устанавливаются непосредственно в природный корень зуба, а имплантат - это устройство, внедряющееся в ткани челюсти. Если костная ткань со временем атрофировалась, то требуется ее наращивание. Перед вживлением имплантата выполняется процедура синуслифтинга, направленная на восстановление состояния костных тканей пациента. Синуслифтинг безопасен и широко применяется в современной стоматологии.
В клинике доктора Лукашука профессионалы специализируются на имплантации зубов.
В настоящее время проведение имплантации является безопасным, быстрым, качественным процессом. Его успех зависит от уровня профессионализма врача, его компетентности в решении проблемы с зубами пациента.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:14

Новости медицины по теме:

  • Установление зубного имплантата
  • Как происходит имплантация зубов
  • Костная пластика
  • Имплантация зубов при их отсутствии обязательна
  • Зубная имплантация, ее виды

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия