→ Новое поколение выбирает имплантацию зубов

Технологии нового поколения не перестают нас удивлять и даже приятно радовать. Например, столкнувшись с проблемой выпадения зубов, их негативным состоянием, нередко так бывает, что зубы безвозвратно теряются. Иногда так происходит, что потеря зубов случается вследствие травм или стоматологических заболеваний. Если раньше данные проблемы использовались съемные протезы. Но съемные протезы приводят к следующим негативным последствиям:
- повреждается десна из-за давления на них;
- возникают сложности с фиксацией протеза на нижней челюсти;
- искусственную челюсть приходится на ночь вынимать из ротовой полости;
- отсутствие зуба или нескольких зубов влияют на снижение самооценки.
Какие преимущества получают пациенты, обратившись в клинику доктора Лукашука
Прежде всего, в клинике (адрес сайта клиники - http://lukashuk.com.ua/services/implantat-zubov/) работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие комфортное обслуживание каждого обратившегося, процедура имплантации безболезненная. Гарантированно качественное выполнение всех процедур и быстрое заживление имплантата. Перед всеми процедурами доктор проводит бесплатную консультацию, в ходе которой принимается решение о методике имплантации, выяснении общего состояния здоровья пациента и индивидуальных особенностях организма.
Имплантатом выступает искусственный зубной корень, изготовленный из титана, он будет служить опорой для коронки, которую установит протезист. Некоторые пациенты страшатся того, что в их ротовую полость будет внедрен имплантат, путая его со штифтом. Штифты устанавливаются непосредственно в природный корень зуба, а имплантат - это устройство, внедряющееся в ткани челюсти. Если костная ткань со временем атрофировалась, то требуется ее наращивание. Перед вживлением имплантата выполняется процедура синуслифтинга, направленная на восстановление состояния костных тканей пациента. Синуслифтинг безопасен и широко применяется в современной стоматологии.
В клинике доктора Лукашука профессионалы специализируются на имплантации зубов.
В настоящее время проведение имплантации является безопасным, быстрым, качественным процессом. Его успех зависит от уровня профессионализма врача, его компетентности в решении проблемы с зубами пациента.
- повреждается десна из-за давления на них;
- возникают сложности с фиксацией протеза на нижней челюсти;
- искусственную челюсть приходится на ночь вынимать из ротовой полости;
- отсутствие зуба или нескольких зубов влияют на снижение самооценки.
Какие преимущества получают пациенты, обратившись в клинику доктора Лукашука
Прежде всего, в клинике (адрес сайта клиники - http://lukashuk.com.ua/services/implantat-zubov/) работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие комфортное обслуживание каждого обратившегося, процедура имплантации безболезненная. Гарантированно качественное выполнение всех процедур и быстрое заживление имплантата. Перед всеми процедурами доктор проводит бесплатную консультацию, в ходе которой принимается решение о методике имплантации, выяснении общего состояния здоровья пациента и индивидуальных особенностях организма.
Имплантатом выступает искусственный зубной корень, изготовленный из титана, он будет служить опорой для коронки, которую установит протезист. Некоторые пациенты страшатся того, что в их ротовую полость будет внедрен имплантат, путая его со штифтом. Штифты устанавливаются непосредственно в природный корень зуба, а имплантат - это устройство, внедряющееся в ткани челюсти. Если костная ткань со временем атрофировалась, то требуется ее наращивание. Перед вживлением имплантата выполняется процедура синуслифтинга, направленная на восстановление состояния костных тканей пациента. Синуслифтинг безопасен и широко применяется в современной стоматологии.
В клинике доктора Лукашука профессионалы специализируются на имплантации зубов.
В настоящее время проведение имплантации является безопасным, быстрым, качественным процессом. Его успех зависит от уровня профессионализма врача, его компетентности в решении проблемы с зубами пациента.