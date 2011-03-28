→ Косметика доктора Зейна Обаджи

Ученым, врачом-дерматологом Обаджи была создана линия косметических продуктов под названием ZO Skin Health. Именно он предложил в свое время все усилия ученых направить на то, чтобы восстанавливать и сохранять красоту и молодость кожи, действуя на клеточном уровне. Им была выведена на рынок косметика, получившая всемирное признание и любовь покупательниц.
- увеличение толщины эпидермиса;
- улучшение циркуляции кровообращения и кислородообмена;
- минимизация раздражений;
- увеличение клеточных функций;
- поддержание целостности фолликул;
- стимуляция выработки коллагена и эластина.
Компанией разработана уникальные продукты, входящие в антивозрастную программу. В нее вошли высоко-концентрированные активные компоненты и мощные антиоксиданты, которые помогают сохранить активность клеток кожи на удовлетворительном уровне, сохраняя здоровье и красоту.
В чем секрет успеха продукции ZO Skin HealthКосметика представлена в широком ассортименте, что позволяет обладательницам любого типа и проблем кожи найти свой продукт, обеспечивая тем самым полноценный комплексный уход, поддержку терапевтических мероприятий, направленных на защиту кожи от вредных факторов окружающей среды. Все пациенты могут рассчитывать на здоровую кожу, независимо от того, пользуются они терапевтическими методами или нет. Это стало возможно благодаря вхождению сильнодействующих компонентов. В препаратах бренда ZO главным активным компонентом является ретинол, который разглаживает глубокие морщины и даже справляется с мимическими морщинками. Кроме того, это эффективная помощь против возрастной и солнечной пигментации. Ретинол - витамин А - это одно из немногих веществ с малым размером молекул. Данная особенность позволяет активным веществам глубоко проникать в кожу и достигать кожных рецепторов, способствуя выработке природного эластина и коллагена. Эти компоненты являются основной составляющей здоровой и красивой кожи.
Кому рекомендуются препараты ZO Skin HealthПродукция ZO рекомендуется пациенткам в любом возрасте. Основное назначение - это обеспечение защиты кожи от внешнего воздействия. Применение определенных программ позволяет достичь намеченных результатов, кожа становится упругой, сильной, гладкой, равномерного тона, с отсутствием заболеваний.
Что именно вы получаете, пользуясь косметикой доктора Зейна Обаджи- восстановление баланса кожных покровов;
- увеличение толщины эпидермиса;
- улучшение циркуляции кровообращения и кислородообмена;
- минимизация раздражений;
- увеличение клеточных функций;
- поддержание целостности фолликул;
- стимуляция выработки коллагена и эластина.
Компанией разработана уникальные продукты, входящие в антивозрастную программу. В нее вошли высоко-концентрированные активные компоненты и мощные антиоксиданты, которые помогают сохранить активность клеток кожи на удовлетворительном уровне, сохраняя здоровье и красоту.