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→ Коррекция скул филлерами

Даже если вы не стремитесь полностью преобразить свою внешность, обладание высокими скулами может быть вашей мечтой. Сами по себе скулы могут проявляться лишь в отдельных ситуациях: после праздников, либо в результате пары-тройки разгрузочных дней, проведенных на одной воде. Если для вас утомительно каждое утро дорисовывать себе скулы с помощью макияжа, возможно, пришло время подумать о филлерах.
Филлеры - это инъекционные препараты на основе гиалуроновой кислоты. Выполняются для коррекции рельефа лица - морщин, складок, увеличения губ, скул, объема щек, лечения липодистрофии. Для скул подходит плотный состав, который вводится профессионалом гораздо глубже, чем при биоревитализации. После операции эффект длится год, постепенно рассасываясь и выводясь из организма. Препарат для инъекций вводится с помощью канюли - это игла без острого конца с закругленным отверстием сбоку. Такое приспособление помогает избежать синяков, ведь канюля обходит сосуды. Выполнять процедуру должен опытный врач, умеющий хорошо обращаться с подобным приспособлением, направляя по правильной траектории. Если не уверены с какого возраста можно воспользоваться филлерами, то врачи рекомендуют с 35-40 лет, но в большинстве случаев, женщины с 25 лет желают обзавестись высокими скулами.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:32

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