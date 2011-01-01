→ Разноцветные волосы - бьюти-тренд нового сезона

Если экспериментировать с новым лаком, макияжем или гардеробом многие решаются в силу их недолговечности, то на новую прическу решаются раз в несколько лет, порой засматриваясь на красивые пастельные тона, мечтая о какой-то неожиданной для себя и окружающих прическе. Итак, этой весной стоит произвести кардинальные перемены, что непременно отразится не только на внешности, но и внутреннем состоянии.Разноцветные волосы сейчас невероятно популярны. Большой спрос в этом году, как отмечают парикмахеры, это пастельные, неоновые, радужные оттенки. Для получения пастельных или неоновых оттенков на влосах их для начала подвергают технологии осветления, после чего уже окрашивают в карамельные оттенки, неоновые, мелковые. Выигрышно выглядят варианты с несколькими оттенками одного цвета. В этом случае окрашивание получается объемным.При радужном окрашивании волосы тонируются сразу в несколько цветов или оттенков одного цвета, либо вообще диаметрально разных цветов. Фишка в подобном окрашивании - в четкости разграничения прядей, когда заметны различия в цветах.