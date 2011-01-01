Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Разноцветные волосы - бьюти-тренд нового сезона
Если экспериментировать с новым лаком, макияжем или гардеробом многие решаются в силу их недолговечности, то на новую прическу решаются раз в несколько лет, порой засматриваясь на красивые пастельные тона, мечтая о какой-то неожиданной для себя и окружающих прическе. Итак, этой весной стоит произвести кардинальные перемены, что непременно отразится не только на внешности, но и внутреннем состоянии.
Разноцветные волосы сейчас невероятно популярны. Большой спрос в этом году, как отмечают парикмахеры, это пастельные, неоновые, радужные оттенки. Для получения пастельных или неоновых оттенков на влосах их для начала подвергают технологии осветления, после чего уже окрашивают в карамельные оттенки, неоновые, мелковые. Выигрышно выглядят варианты с несколькими оттенками одного цвета. В этом случае окрашивание получается объемным.
При радужном окрашивании волосы тонируются сразу в несколько цветов или оттенков одного цвета, либо вообще диаметрально разных цветов. Фишка в подобном окрашивании - в четкости разграничения прядей, когда заметны различия в цветах.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:01

Новости медицины по теме:

  • Модное окрашивание волос в 2017 году
  • Одежда и макияж
  • Кислотно-неоновые цвета в макияже – тренд летнего сезона
  • 4 актуальные тенденции в окрашивании волос
  • 300 новых оттенков помады этой осенью

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия