→ Омоложение на клеточном уровне - основные приципы

Независимо от того, сколько нам лет - 30 или 50, каждой женщине хочется выглядеть молодо, а значит привлекательно, слыша комплименты в свой адрес. Многие современные женщины при первых же признаках увядания находятся в поисках действенных кремов и сывороток, начинают посещать косметолога. И это дает свой результат. Однако, очень важно омоложение изнутри на клеточном уровне и тогда морщинки укрощаются, становятся менее заметными, в теле появляется бодрость и работоспособность.

Как омолодить организм на клеточном уровне

1. Нужно повысить в рационе белковые продукты, так как именно белками ускоряется обмен веществ в организме. В первой половине дня нужно есть мясо, орехи, рыбу, кисломолочные продукты.

2. Потреблять достаточно жидкости в течение дня. Многие не пьют чистую воду, думая, что в их организм жидкость поступает через чай, кофе, компоты, коктейли. Но все эти напитки не действуют очищающе на клетки, а наоборот способствуют появлению токсинов, шлаков. Только вода в чистом виде нужна для нормального поддержания баланса жидкости.

3. Очищать кишечник. Известно, что от гидроколонотерапии можно терять лишний вес. Мягко действуют и вода с лимоном. Очистить кишечник от всего ненужного помогут сырые овощные салаты.

4. Очистка сердечно-сосудистой системы. Отлично в этом помогут физические упражнения.

Только омоложение изнутри дает превосходный результат во внешнем облике человека.