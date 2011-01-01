→ Пластическая хирургия, направленная на уменьшение груди

Пластическая операция по уменьшению груди или редукционная маммопластика - это процесс в ходе которого уменьшается объем молочных желез и подтяжка излишков кожи в ходе хирургического вмешательства. Это сложная операция, так как при устранении лишней ткани, доктору важно сохранить нормально функционирующие кровеносные сосуды, которые присутствуют в молочных железах женщины.Редукционная маммопластика довольно обширная и емкая операция. Хирург выполняет удаление больших участков тканей, из-за чего площадь тканей, которым требуется восстановление - обширна. Показанием к проведению резукции молочных желез служит их большой вес и объем, что мешает нормальному ритму жизни женщины, ее восприятию самой себя. В общем, все то, что приводит к физическим и психологическим страданиям.Редукционная маммопластика может иметь несколько вариантов:- из объемной груди сделать естественного вида небольшую молочную железу;- операцию можно провести за один раз без дополнительных вмешательств хирургов;- ареолы и соски после операции выглядят естественно, но при необходимости их могут уменьшить;- после операции женщина не сможет кормить грудью либо после рождения ребенка придется устранять генерирование молока.Перед тем, как проводить редукционную маммопластику, женщина должна пройти обследование у гинеколога, онколога, маммолога, терапевта.