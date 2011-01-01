→ Виды дверных доводчиков

Доводчики для дверей служат идеальным приспособлением для людей, которым не нравится изо дня в день слышать хлопающий звук закрывающейся с шумом двери. На сегодняшний день именно разнообразие доводчиков затрудняет выбор. Далеко не все разбираются, какой механизм подходит для магазина, а какой для квартиры.

Механизм дверного доводчика проще простого - это пружина, натянутая между коробом и непосредственно полотном двери. Данная конструкция позволяет закрывать открывшуюся дверь обратно. Усовершенствованный механизм закрывает двери автоматическим образом без шума, ударов и последствий.

Различают следующие виды доводчиков двери:

- напольные;

- накладные (их устанавливают сверху дверного полотна);

- скрытые;

- есть скользящий канал в виде параллельной штанги, изготавливаются по запатентованной технологии Cam Action.



Дверной доводчик Dorma от признанного европейского лидера, способен удовлетворить даже самых требовательных пользователей. Наличие в ассортименте множества моделей позволяет с легкостью подобрать нужную модель под любые двери.

Наибольшее распространение получили накладные устройства, которые устанавливаются вверху над дверью, они обеспечивают их плавное закрывание. Отличаются простотой как в установке, так и в эксплуатации. По механизму различают доводчики с зубчатым и скользящим стержнем.

Что касается напольных доводчиков, то они стоят дороже, так как у них сложная конструкция и специфический монтаж. Такие доводчики применяются в тех случаях, когда открываются двери в обе стороны и подходят в основном для дверей из стекла.

Доводчики скрытые устанавливаются непосредственно в дверное полотно и коробку, поэтому невооруженным взглядом их не обнаружить. Для этой цели подходит дверное полотно не менее 40 мм. В данном случае стоимость подобного устройства сравнима с напольным.

От чего зависит выбор подходящего доводчика?

1. От параметров двери, в зависимости от них подразделяются на 7 классов.

2. От температуры воздуха. Диапазон температур обязательно учитывается, чтобы обеспечить нормальное функционирование механизма.

3. От способа открывания двери. Бывают правосторонние, левосторонние и универсальные.

Лучше всего выбирать герметичный доводчик, что надежно защитит механизм от вредного воздействия окружающей среды и продлит срок службы.