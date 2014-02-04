→ Эффективный гель от межпозвоночной грыжи

Появляющаяся время от времени резкая боль в спине - может служить указателем межпозвоночной грыжи. Это опасное заболевание, которое приводит к весьма непредвиденным последствиям. Именно поэтому важно вовремя начать терапию, в том числе используя кремы, мази, гели и бальзамы для облегчения симптомов. Рекомендуется применять средства от грыжи и болей для снятия воспалительных процессов, в качестве моно-препаратов, так и комбинируя с другими компонентами медикаментозной терапии. Для того, чтобы достичь нужного эффекта от применения мази, требуется нанести ее правильно. Перед применением необходимо вымыть кожу с мылом. После того, как средство нанесено и растерто, укутать больное место шерстяным платком, что позволит активным веществам глубже проникнуть в ткани и воздействовать на нервные окончания, снимая боль.

"Карипаин гель" применяется для лечения следующего ряда заболеваний:

- протрузия или предгрыжевое состояние;

- межпозвонковые грыжи;

- деформация суставов и тканей - артрозы, артриты, бурситы;

- остеопароз;

- остеохондроз;

- контрактуры суставов.

Что собой представляет межпозвоночная грыжа?

Это выпячивание центральной части диска между двумя позвонками, выходя за пределы промежутка между ними. Сопровождается болезнь болевым синдромом, нарушением двигательной активности и чувствительности в области нижних конечностей. При неправильно подобранном лечении межпозвоночная грыжа может привести к тому, что пациент останется бездвижимым. Поэтому перед тем, как начать лечение, требуется пройти консультацию врача-невропатолога.

К важным подходам лечения межпозвоночных грыж является использование гелей, чтобы устранить воспаления, обезболить и нормализовать обмен веществ, восстанавливая целостность тканей.

Препарат нового поколения "Карипаин гель" состоит из натуральных компонентов, в их числе экзотический фрукт папайя, который народные целители давно используют для лечения грыжи между позвонками, способствующих восстановлению организма, целостности позвоночного диска. Он биологически безопасен и недорого стоит. Данный препарат повышает эластичнось и прочность хрящевой ткани, уменьшает и размягчает грыжу. У 80% пациентов, использовавших данный препарат, отмечены положительные изменения.