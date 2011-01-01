→ Почему в косметичке должен быть бежевый консилер?

Консилер бежевого цвета должен быть у каждой девушки и женщины, стремящейся к качественному макияжу. Даже в том случае, если нет темных кругов под глазами, которые обычно маскируют с помощью бежевого консилера. Именно он станет настоящей находкой для всех, кому нужно справиться с бьюти-проблемами. Консилер служит превосходной базой под макияж губ. Он способствует тому, что помада отлично ложится, долго держится, а если поверх консилера нанести помаду, она будет выглядеть ярче.

Применяется консилер и для выполнения контуринга лица. Итак, ваша цель, сделать скулы выразительными, тогда светлый консилер наносят на ту часть, которая выступает, а темный - но скулы.

Используйте консилер и в качестве базы под макияж глаз. Визажисты рекомендуют под макияж глаз наносить специальную базу, но так как наши соотечественницы не имеют еще подобной привычки, консилер поможет сделать взгляд выразительным, и тени на его основе будут держаться дольше.

Макияж бровей. Расчесывают волоски бровей и проходят сверху по линии их роста, уделяя особое внимание там, где есть просвет. После этого можно смело наносить тени для бровей или использовать карандаш, прорисовывая линию бровей.