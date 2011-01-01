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→ Почему в косметичке должен быть бежевый консилер?

Консилер бежевого цвета должен быть у каждой девушки и женщины, стремящейся к качественному макияжу. Даже в том случае, если нет темных кругов под глазами, которые обычно маскируют с помощью бежевого консилера. Именно он станет настоящей находкой для всех, кому нужно справиться с бьюти-проблемами. Консилер служит превосходной базой под макияж губ. Он способствует тому, что помада отлично ложится, долго держится, а если поверх консилера нанести помаду, она будет выглядеть ярче.
Применяется консилер и для выполнения контуринга лица. Итак, ваша цель, сделать скулы выразительными, тогда светлый консилер наносят на ту часть, которая выступает, а темный - но скулы.
Используйте консилер и в качестве базы под макияж глаз. Визажисты рекомендуют под макияж глаз наносить специальную базу, но так как наши соотечественницы не имеют еще подобной привычки, консилер поможет сделать взгляд выразительным, и тени на его основе будут держаться дольше.
Макияж бровей. Расчесывают волоски бровей и проходят сверху по линии их роста, уделяя особое внимание там, где есть просвет. После этого можно смело наносить тени для бровей или использовать карандаш, прорисовывая линию бровей.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:52

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