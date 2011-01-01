→ Процедуры, помогающие сократить "гусиные лапки"

Сталкиваясь с проблемой появления морщинок около глаз, следует понимать, что кардинальное изменение возможно только с помощью инъекций красоты, но уменьшить морщинки и придать лицу свежесть, помогут и некоторые домашние или салонные процедуры. Самое первое, что нужно женщинам, заметившим расхождение лучиков у глаз - это следить за своей мимикой. Нужно обязательно носить солнцезащитные очки, в качестве эффективной профилактики "гусиных лапок". А вот что делать, когда гусиные лапки уже хорошо заметны?

1. Массаж ложками. Для этой цели берут ложки теплые и холодные в количестве 6 штук. Нужно взять свой крем под глаза или использовать косметическое масло. Нагретые в стакане с горячей водой ложки вытирают насухо и смазывают кремом. Прикладывая к зонам с морщинами выполняют вращательные движения, двигаясь к вискам. После этого берут ложки теплые и повторяют процедуру. Заключительный этап - массаж проблемной зоны холодными ложками, но уже без крема.

2. Маска из белка. Взяв яйцо и отделив желток от белка, белок взбить. Наносят жидкость на область морщин, оставляют на 15 минут. Нужно принять положение лежа, органичить мимику. Данная процедура эффективна при ее регулярности, поэтому пользуйтесь этой маской 3 раза в неделю.

3. Увлажнение с помощью масла. Морщины заметно сокращаются, когда кожа получает достаточное увлажнение. Для увлажнения нужно взять масло абрикосовых или виноградных косточек, масло ши, кукурузное или жожоба. Плотным слоем наносят на зону возле глаз и оставляют на 15 минут, после чего лишнее масло убирают с помощью спонжа или мягкой салфетки.